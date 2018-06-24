СМИ узнали о подготовке Австрией встречи Путина и Трампа

Австрийские власти готовят проведение встречи лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. О дате и месте проведения саммита Россия–США сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

По данными СМИ, в Вену на этой неделе прибыли представители дипломатических ведомств РФ и США. Кроме того, для подготовки встречи на высшем уровне в столицу Австрии прилетели сотрудники служб безопасности двух стран.

Дипломаты изучают предметное проведение саммита, а службы безопасности намерены понять обстановку для организации переговоров, пишет издание.

Журнал также утверждает, что решение о дате саммита, который состоится в Вене, будет принято в середине следующей недели, однако, по данным источников СМИ, речь идет о 15 июля.

Президент России неоднократно заявлял, что считает необходимым проведение двусторонней встречи с лидером США. В начале июня Австрия заявила, что готова послужить местом проведения саммита РФ–США на высшем уровне.

На этой неделе стало известно, что Трамп рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным.

21 июня СМИ сообщили, что советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США. Пресс-секретарь президента РФ позже уточнил, что встреча двух президентов может состояться этим летом.