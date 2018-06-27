Путин назвал визит Болтона шагом к восстановлению отношений с США

Визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона может послужить началом для улучшения российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с представителем Белого дома 27 июня.

По мнению главы государства, наибольшее влияние на ухудшение отношений Москвы и Вашингтона оказала внутриполитическая борьба в США. «Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами: считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», — приводит ТАСС слова президента.

Путин отметил, что посещение Болтоном России может стать шагом к исправлению сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Кремль никогда не стремился к конфронтации. «Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений», — заявил глава государства.

Он также предложил обсудить эти меры на встрече и подчеркнул необходимость соблюдения принципов равенства и уважения интересов друг друга.

Путин принял в Кремле помощника Трампа по нацбезопасности 27 июня. Он прибыл в Москву для согласования деталей предстоящей встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в СМИ появилась информация, что встреча может состояться в Хельсинки.