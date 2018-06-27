Путин принял помощника президента США Джона Болтона

Президент России Владимир Путин принял в Кремле помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

В ходе встречи Путин выразил надежду на то, что визит Болтона в Москву станет шагом к восстановлению полноформатных отношений РФ и США. Российский лидер также отметил, двусторонние связи находятся не в самой лучшей форме из-за внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

В беседе с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров. Сообщается, что в ходе визита Болтона в РФ обсуждаются в том числе вопросы, касающиеся возможной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Трампа, если ее об этом попросят. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене.