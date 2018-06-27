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Путин принял помощника президента США Джона Болтона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

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В ходе встречи Путин выразил надежду на то, что визит Болтона в Москву станет шагом к восстановлению полноформатных отношений РФ и США. Российский лидер также отметил, двусторонние связи находятся не в самой лучшей форме из-за внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

В беседе с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров. Сообщается, что в ходе визита Болтона в РФ обсуждаются в том числе вопросы, касающиеся возможной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Трампа, если ее об этом попросят. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене.

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