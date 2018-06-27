Песков раскрыл темы возможной встречи Путина и Трампа

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обсуждаться состояние двусторонних отношений и основные вопросы международной повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью контактов. Поэтому такие контакты используются для обмена мнениями по главным проблемам международным, они достаточно очевидны», — отметил Песков. «И для обсуждения того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения», — добавил он.

Ранее, 27 июня, стало известно, что Финляндия готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа, если ее об этом попросят. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене. 27 июня для согласования деталей саммита в Москву прибудет советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Первая и единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге, во время саммита G20. Переговоры, темой которых, по словам Путина, стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», длились два часа.