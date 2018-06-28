Владимир Путин и Дональд Трамп ответят на вопросы журналистов

Россия и США договорились о месте и времени проведения саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Таков итог визита в Москву советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. В столицу РФ он прилетел для переговоров с Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами. Как сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у сторон есть предварительная договоренность, что по итогам переговоров лидеры двух стран не просто сделают заявления для прессы, а ответят на вопросы журналистов.

Визит Джона Болтона стал еще одним подтверждением того, что необходимость переговоров на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном назрела давно, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Судя по тому, что советник американского президента все-таки приехал в Россию, подготовка к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, которые должны состояться в ближайшие недели, идет полным ходом.

Как заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, договоренность о саммите достигнута, а о месте и времени его проведения будет объявлено 28 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет. А в совместном заявлении могут быть обрисованы «дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене», пояснил Юрий Ушаков.

Уже сейчас с некоторой долей осторожности можно говорить о потенциальном сдвиге в отношениях Москвы и Вашингтона. Две мировые державы шаг за шагом приближаются к первому полноформатному саммиту своих лидеров. Хозяин Овального кабинета не раз заявлял, что намерен поладить с Москвой. Готовить почву для переговоров с президентом Владимиром Путиным — а проблемных вопросов у обеих сторон накопилось немало — и прибыл советник Дональда Трампа по нацбезопасности. Стоит отметить, что в последний раз представитель администрации США посещал РФ в апреле 2017 года — им был госсекретарь Рекс Тиллерсон, ныне уже покинувший пост.

Джон Болтон известен в США как консерватор-республиканец, за которым прочно закрепился традиционный для американских политиков подобного рода эпитет «ястреб». Он никогда не был замечен в особых симпатиях к Москве — напротив, его высказывания подчас звучали жестко и недружелюбно. Однако именно его, а не, например, главу Госдепа Майка Помпео Дональд Трамп отправил в Москву прощупывать пульс российско-американских отношений.

График у вашингтонского гостя оказался весьма насыщенным. Посланник Белого дома начал визит с обсуждения перспектив сотрудничества между национальными советами безопасности с замсекретаря СБ РФ Юрием Аверьяновым. Затем в формате рабочего ланча Джон Болтон в закрытом режиме полтора часа обменивался мнениями «по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине» с главой МИДа Сергеем Лавровым.

Но ключевая часть визита была впереди. В Кремле Джона Болтона принял президент России Владимир Путин. Кроме российского лидера и американского советника за столом переговоров присутствовали Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, а также посол США Джон Хантсман.

— В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить и на встрече с вами, — обратился к представителю Белого дома Владимир Путин. — Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Глава государства также поздравил США с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году и заверил, что Россия с удовольствием поделится опытом организации турнира.

Джон Болтон, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за то, что президент уделил ему время. Он также выразил надежду, что в ходе переговоров сторонам удастся обсудить возможности улучшения взаимоотношений РФ и США по направлениям, где накопились «определенные разногласия».

— Господин Трамп привержен достижению этих целей, поэтому мы сейчас сердечно благодарим вас за эту возможность встретиться, за то, что вы меня принимаете. И, конечно же, с удовольствием узнаю у вас о том, как вам удается столь успешно проводить чемпионат, — сказал Джон Болтон в начале двухчасовых переговоров.

Относиться к визиту советника Дональда Трампа в Москву надо не как к самодостаточному явлению, а как к элементу подготовки встречи президентов двух стран, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам сенатора, такой визит лучше, чем его отсутствие, — независимо от того, как он прошел.

— Очевидно, что встреча лидеров России и США назрела. Она нужна и обеим сторонам, и всему миру, поскольку от конструктивного, неполитизированного российско-американского сотрудничества по многим глобальным вопросам современности действительно зависит решение соответствующих проблем. Хорошо, что господин Болтон появился в Москве. Надеюсь, разговоры в рамках этого визита проторят путь к полномасштабной и результативной встрече на высшем уровне, — сказал «Известиям» Константин Косачев.

Во время встречи в Москве была важна не столько «сверка часов» по проблемам Кореи, Ирана, Сирии и Украины, сколько обсуждение саммита лидеров РФ и США, считает руководитель центра военно-политического анализа Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц.

— Я не ожидаю каких-то быстрых последствий от поездки господина Болтона. Другое дело, что его визит открывает путь к первому полноценному двустороннему саммиту Трампа и Путина, — пояснил «Известиям» американский политолог.

По его мнению, конгресс серьезно «связал руки» американскому президенту, а союзники США блокируют такие его идеи, как возвращение России в G8. В связи с этим совместное заявление по итогам переговоров двух президентов станет хорошим шагом, считает эксперт. Кроме того, лидеры РФ и США могли бы согласовать новые договоренности по деэскалации в Сирии или продлить «на пять лет договор по СНВ» (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений), действие которого заканчивается 5 февраля 2021 года.

— Подобные шаги не требуют одобрения конгресса или союзников. Это стало бы позитивным сдвигом. Однако это не совсем то, чего Трамп изначально хотел после своего избрания — полного обновления отношений, — добавил Ричард Вайц.

Как рассказал Юрий Ушаков, Владимир Путин и Джон Болтон во время встречи в Кремле затронули и возможные темы предстоящих с Дональдом Трампом переговоров. По словам помощника президента, глава России «довел до Болтона некоторые мысли, которые предназначены исключительно для передачи Трампу». Одной из таких тем станет сирийская проблематика, «в частности, гуманитарное досье». Вместе с тем говорить об ожиданиях России от двустороннего саммита пока рано, считает Юрий Ушаков, но эта встреча может дать хороший импульс к развитию отношений.