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Путин через Болтона передал привет Трампу

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин через советника лидера США по национальной безопасности Джона Болтона передал привет американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

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Путин заявил, что предстоящая встреча с Трампом имеет большое значение для него и он будет к ней готовиться, передает «РИА Новости».

Ушаков также сообщил, что сторонам удалось договориться о дате и месте встречи лидеров России и США. Подробную информацию озвучат в четверг, 28 июня.

Ожидается, что беседа российского и американского президентов продлится несколько часов. По ее итогам состоится совместная пресс-конференция.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались единожды — в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры длились два часа. Они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также ряд других проблем.

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