Путин через Болтона передал привет Трампу

Президент России Владимир Путин через советника лидера США по национальной безопасности Джона Болтона передал привет американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Путин заявил, что предстоящая встреча с Трампом имеет большое значение для него и он будет к ней готовиться, передает «РИА Новости».

Ушаков также сообщил, что сторонам удалось договориться о дате и месте встречи лидеров России и США. Подробную информацию озвучат в четверг, 28 июня.

Ожидается, что беседа российского и американского президентов продлится несколько часов. По ее итогам состоится совместная пресс-конференция.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались единожды — в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры длились два часа. Они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также ряд других проблем.