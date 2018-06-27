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Болтон не исключил переговоров о присоединении России к G7

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Одной из возможных тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать присоединение России к «большой семерке». Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

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По его словам, он не обсуждал данную тему на встрече с Путиным, состоявшейся в среду, 27 июня, однако это может произойти на личной встрече глав государства, сообщает ТАСС.

Болтон также не исключил, что Трамп примет участие в саммите Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 11-13 сентября во Владивостоке.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о дате и месте встречи лидеров России и США. Подробная информация будет озвучена 28 июня. Он добавил, что переговоры Путина и Трампа пройдут в формате беседы тет-а-тет и продлятся несколько часов, после чего главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости возвращения к формату «большой восьмерки» . По его мнению, «лучше, чтобы Россия находилась в объединении мировых держав, а не вне».

С аналогичным заявлением выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер подчеркивал, что «хочет работать с президентом России без наивности и попустительства».

Формат G8 прекратил существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

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