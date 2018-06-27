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Джим Керри нарисовал обложку Time с избивающим ребенка Трампом

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Фото: Global Look Press/Daziram/Geisler-Fotopress
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Голливудский актер Джим Керри нарисовал «исправленную» версию обложки журнала Time, на которой президент США Дональд Трамп избивает ребенка. Свою работу артист опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Я исправил спорную обложку Time. Так гораздо лучше. Всегда пожалуйста», — сообщил актер.

Основой для вдохновения Керри послужила оригинальная обложка журнала, где изображен коллаж из фотографии американского лидера, смотрящего сверху вниз на плачущую девочку из Гондураса. Оригинальная обложка сопровождалась надписью «Добро пожаловать в Америку», а Керри на рисунке написал «Вот твои правовые гарантии».

Номер Time с указанной обложкой вышел 22 июня. Снимок двухлетней девочки ранее сделал фотограф Джон Мур во время рейдов на границе Мексики и США. Темой выпуска стали жесткие действия Вашингтона к нелегальным мигрантам и информация, что за несколько недель американские службы разлучили с родителями свыше 2 тыс. маленьких детей.

При этом 20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных мигрантов.

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