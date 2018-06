Джим Керри нарисовал обложку Time с избивающим ребенка Трампом

Голливудский актер Джим Керри нарисовал «исправленную» версию обложки журнала Time, на которой президент США Дональд Трамп избивает ребенка. Свою работу артист опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Я исправил спорную обложку Time. Так гораздо лучше. Всегда пожалуйста», — сообщил актер.

Основой для вдохновения Керри послужила оригинальная обложка журнала, где изображен коллаж из фотографии американского лидера, смотрящего сверху вниз на плачущую девочку из Гондураса. Оригинальная обложка сопровождалась надписью «Добро пожаловать в Америку», а Керри на рисунке написал «Вот твои правовые гарантии».

So I fixed the controversial TIME Magazine cover. This is much more appropriate. You’re welcome @time pic.twitter.com/VMDtGTj5Zy