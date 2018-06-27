Суд в США счел политику разлучения семей нелегалов незаконной

Действия властей США по разлучению семей нелегальных мигрантов являются незаконными, постановил Федеральный суд Южного округа американского штата Калифорния в Сан-Диего.

Согласно вердикту, сотрудники миграционных служб должны немедленно прекратить разлучать нарушителей миграционного законодательства с их детьми и воссоединить уже разделенные семьи, сообщает телеканал CNN.

Коллективный иск был подан правозащитной организацией «Американский союз защиты гражданских свобод» от лица женщины, разлученной с 7-летней дочерью.

«Вердикт является важнейшей победой для родителей и детей, который уже и не надеялись увидеться вновь», — сказала представитель организации.

В связи с проводимой в США политикой «нулевой терпимости» к незаконному переходу границы страны, полицейские арестовывают взрослых-нелегалов, разделяя их с детьми — задерживать детей правоохранители не могут. С 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. несовершеннолетних были изолированы от семьи.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, разделение мигрантов с детьми необходимо ради безопасности страны. Он неоднократно критиковал действующее миграционное законодательство США и призывал не превращать Соединенные Штаты в лагерь для беженцев. Примером неудачной миграционной политики Трамп считает позицию стран Европы.

20 июня глава Белого дома подписал указ о прекращении разлучения семей. Ранее 26 июня 17 штатов и округ Колумбия подали иски против администрации президента США Дональда Трампа из-за проводимой политики.

Вице-президент США Майк Пенс порекомендовал жителями стран Центральной Америки не приезжать нелегально в Америку, а вместо этого «строить жизнь на своей родине».