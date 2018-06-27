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Первая леди США вновь посетит центры содержания детей незаконных мигрантов

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Первая леди США Меланья Трамп собирается в ближайшее время вновь посетить центры содержания разделенных с родителями детей незаконных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на ее представителя Стефани Гришэм.

«Первой леди движет то, что она слышит, и то, что она видела в Техасе. Она хочет снова лично увидеть и услышать, что происходит в этих местах», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В первый раз первая леди посетила такие центры в Техасе 21 июня. 

С середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.

17 июня Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.

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