Меланья Трамп впервые после операции появится на публике

Первая леди США Меланья Трамп в понедельник, 4 июня, посетит мероприятие в Белом доме. Это станет первым появлением супруги американского президента на публике после операции.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома Стефани Гришэм, Меланья будет присутствовать на вечере в честь НКО Gold Star Families.

На публике 48-летняя первая леди не появлялась уже 24 дня, что спровоцировало многочисленные слухи о ее состоянии здоровья.

14 мая Меланья перенесла операцию на почках. Врачи провели процедуру эмболизации кисты. Через пять дней Меланья вернулась в Белый дом.

Позже в своем Twitter она написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.

Ранее 4 июня сообщалось, что Меланья Трамп не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.