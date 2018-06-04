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Меланья Трамп впервые после операции появится на публике

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Фото: Global Look Press/Olivier Douliery/CNP/AdMedia
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Первая леди США Меланья Трамп в понедельник, 4 июня, посетит мероприятие в Белом доме. Это станет первым появлением супруги американского президента на публике после операции.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома Стефани Гришэм, Меланья будет присутствовать на вечере в честь НКО Gold Star Families.

На публике 48-летняя первая леди не появлялась уже 24 дня, что спровоцировало многочисленные слухи о ее состоянии здоровья.

14 мая Меланья перенесла операцию на почках. Врачи провели процедуру эмболизации кисты. Через пять дней Меланья вернулась в Белый дом.

Позже в своем Twitter она написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.

Ранее 4 июня сообщалось, что Меланья Трамп не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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