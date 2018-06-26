США подали иски против Трампа за разделение семей мигрантов

Округ Колумбия и 17 штатов подали иски против администрации президента США Дональда Трампа из-за политики разделения нелегальных мигрантов из Мексики с их детьми.

В иске критикуется отказ в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища. Проводимая политика насильного разделения семей называется «жестокой и неправомерной», а принятый указ о приостановке данного процесса охарактеризован как «иллюзорный», сообщает агентство Рейтер.

Глава Белого дома неоднократно критиковал действующее миграционное законодательство США и выступал против цепной миграции. Приезжающих в Америку по лотерее Green Card Трамп называл «не самыми лучшими людьми» и заявлял, что не позволит превращать Соединенные Штаты в лагерь для беженцев и незаконных мигрантов. В качестве негативного примера американский лидер приводит миграционную политику европейских стран.

При этом супруга президента США Меланья Трамп раскритиковала проводимую политику, заявив, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.

Сам глава Белого дома утверждал, что разделение мигрантов с детьми необходимо ради безопасности страны — правоохранительные органы арестовывали взрослых, но не имели права задерживать детей. Однако позже Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей.

С 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. детей были изолированы от семьи из-за задержаний их родителей-нелегалов властями.