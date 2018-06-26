Прямой эфир

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа, пишет «Газета.ру». Документ запрещает въезд на территорию страны гражданам ряда мусульманских стран.

Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов

За признание указа правомочным проголосовали пять судей Верховного суда. Таким образом, в суде отказались от ранее принятого решения о неконституционном характере указа, передает Reuters.

Трамп прокомментировал решение судей, выразив удивление.

«Верховный суд поддержал иммиграционный запрет Трампа. Вау!» — написал американский президент в Twitter.

В конце декабря 2017 года апелляционный суд девятого округа США постановил, что положения указа выходят за рамки полномочий американского президента. По решению суда, администрация американского президента не представила доказательств того, что граждане из стран, перечисленных в указе, представляют угрозу для безопасности страны, отмечает ТАСС.

Практически сразу после вступления в должность в 2017 году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из списка. Вступление в силу данного указа блокируется в различных судебных инстанциях США.

В сентябре 2017 года Трамп подписал новый указ, в котором расширил список стран, подпадающих под ограничения. В него вошли Венесуэла, КНДР, Чад, при этом исключен Судан. 14 ноября апелляционный суд девятого округа США (штат Калифорния) частично одобрил вступление указа в силу. Таким образом, власти получили возможность запрещать въезд на территорию США гражданам шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада при условии, что у них нет семейных связей в Америке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Суд в США признал неконструктивным иммиграционный указ Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017