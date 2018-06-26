Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа, пишет «Газета.ру». Документ запрещает въезд на территорию страны гражданам ряда мусульманских стран.

За признание указа правомочным проголосовали пять судей Верховного суда. Таким образом, в суде отказались от ранее принятого решения о неконституционном характере указа, передает Reuters.

Трамп прокомментировал решение судей, выразив удивление.

«Верховный суд поддержал иммиграционный запрет Трампа. Вау!» — написал американский президент в Twitter.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

В конце декабря 2017 года апелляционный суд девятого округа США постановил, что положения указа выходят за рамки полномочий американского президента. По решению суда, администрация американского президента не представила доказательств того, что граждане из стран, перечисленных в указе, представляют угрозу для безопасности страны, отмечает ТАСС.

Практически сразу после вступления в должность в 2017 году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из списка. Вступление в силу данного указа блокируется в различных судебных инстанциях США.

В сентябре 2017 года Трамп подписал новый указ, в котором расширил список стран, подпадающих под ограничения. В него вошли Венесуэла, КНДР, Чад, при этом исключен Судан. 14 ноября апелляционный суд девятого округа США (штат Калифорния) частично одобрил вступление указа в силу. Таким образом, власти получили возможность запрещать въезд на территорию США гражданам шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада при условии, что у них нет семейных связей в Америке.