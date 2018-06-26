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Пенс призвал мигрантов не приезжать в США нелегально

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Жителей стран Центральной Америки просят не рисковать своими жизнями и не приезжать нелегально в США. С таким призывом выступил вице-президент США Майк Пенс в столице Бразилии городе Бразилиа, где он находится с визитом.

«Если у вас нет условий, чтобы приехать легально, не приезжайте. Если вам говорят, что могут доставить ваших детей в США, не верьте им. Стройте свою жизнь на вашей родине», — цитирует Пенса «РИА Новости».

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На данный момент в США проводится политика «нулевой терпимости» к незаконному переходу границы страны.

С 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. несовершеннолетних были изолированы от семьи — полицейские арестовывали родителей-нелегалов, но не имели права задерживать детей.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, разделение мигрантов с детьми необходимо ради безопасности страны. Он неоднократно критиковал действующее миграционное законодательство США и призывал не превращать Соединенные Штаты в лагерь для беженцев. Примером неудачной миграционной политики Трамп считает позицию стран Европы.

При этом супруга президента США Меланья Трамп критикует действия администрации президента, заявляя, что «не может смотреть» на то, как детей разлучают с их родителями. 20 июня глава Белого дома подписал указ о прекращении разлучения семей. 

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