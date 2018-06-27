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Достигнута договоренность о дате и месте встречи Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия и США определились с местом и временем встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, стороны давно обсуждали по закрытым каналам возможность проведения саммита, который пройдет в третьей стране.

«Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — приводит слова Ушакова «РИА Новости».

Ранее власти Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Трампа, если ее об этом попросят. До этого обсуждалась возможность проведения саммита в столице Австрии. Однако в Кремле и Белом доме эту информацию пока не комментируют.

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