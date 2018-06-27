Трамп допустил встречу с Путиным в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки в Европу. Американский лидер не исключил, что встреча состоится после саммита НАТО, который пройдет в Хельсинки 11–12 июля.

Он добавил, что планирует обсудить с российским президентом ситуацию в Сирии и на Украине.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что страна готова предложить свои услуги по организации саммита Россия–США, если это потребуется, передает Bloomberg.

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о дате и месте проведения саммита Россия–США, в рамках которого состоится встреча лидеров государств.

По его словам, Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция. Детальная информация о грядущих переговорах будет озвучена в четверг, 28 июня.