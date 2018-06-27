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Болтон шуткой ответил на вопрос о пунктуальности Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предпочел шуткой ответить на вопрос о том, вовремя ли пришел президент РФ Владимир Путин к нему на встречу, которая состоялась ранее 27 июня.

«Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он (Путин. — Ред.) действительно пришел вовремя, или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим», — приводит слова Болтона ТАСС

Он подчеркнул, что предпочитает воздержаться от ответа на этот вопрос, чтобы не выказывать неуважения ни к кому.  

Встреча двух политиков была назначена в Кремле на 15:00 мск. Как отмечает корреспондент агентства, беседа началась почти точно по графику: Болтона пригласили в Представительский кабинет Первого корпуса Кремля в 15:05, а в 15:08 туда вошел Путин.

Сам российский лидер признает, что иногда не успевает вовремя начать ту или иную встречу из-за сложного рабочего графика. При этом в шутку Путин говорил, что «никогда не опаздывает, а всегда приходит как раз к началу мероприятия».

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