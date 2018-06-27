Путин пообещал поделиться с США опытом организации ЧМ по футболу

Россия готова поделиться с США опытом организации чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В ходе беседы Путин поздравил Болтона с тем, что США получили право на проведение мундиаля в 2026 году.

«Пока нам удается организовать соревнования (ЧМ-2018) должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», — приводит ТАСС слова президента России.

В свою очередь, Болтон заявил, что Вашингтон «с удовольствием» ознакомится с тем, как России удается «столь успешно проводить чемпионат».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Об этом было объявлено на 68-м конгрессе ФИФА, прошедшем в Москве за день до старта ЧМ-2018.