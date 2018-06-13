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Объявлено место проведения ЧМ-2026

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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ФИФА объявила место проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Мундиаль пройдет в Америке (совместная заявка Канады, США и Мексики). Об этом сообщил «Интерфакс».

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При выдвижении кандидатур федерация использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (14 июня ЧМ-2018 откроется в России) и Азии (в 2022 году турнир пройдет в Катаре).

Во вторник в Москве официально открылся конгресс ФИФА. Основные мероприятия были запланированы на среду, 13 июня. В частности, в нем принял участие президент России Владимир Путин. Заседание 68-го конгресса организации состоялось накануне старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах РФ.

Ранее стало известно, что ФИФА заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

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