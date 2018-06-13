Джанни Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ–2018

Девятый президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино лично поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию ЧМ–2018, сообщает ТАСС.

«Большое спасибо вам, мистер Путин, за вашу работу, за вашу приверженность, за то, что дали почувствовать себя одной командой. Спасибо оргкомитету, волонтерам, Российскому футбольному союзу, всем 150 млн россиян, которым предстоит принять турнир», — заявил в ответном слове Инфантино на 68-м конгрессе ассоциации в Москве.

Путин в свою очередь поприветствовал представителей ФИФА, а также отметил достойную работу президента организации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп будет желанным гостем на чемпионате мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля этого года.