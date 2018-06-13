Песков назвал Трампа желанным гостем ЧМ-2018

Американский лидер Дональд Трамп будет желанным гостем на ЧМ-2018, независимо от итога голосования за страну – хозяйку чемпионата 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин говорил, что будет рад видеть всех гостей в Москве», — напомнил Песков. «И, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов», — добавил он.

Ранее, 13 июня, глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что на матч открытия мундиаля, который пройдет 14 июня в Москве, придут более 20 зарубежных лидеров. Он подчеркнул, что большой интерес глав государств к первому матчу чемпионата — это «нормально».

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. За день до открытия мундиаля в российской столице пройдет конгресс ФИФА, на котором состоится голосование по выбору страны-хозяйки ЧМ-2026. Претендентов двое — Марокко и Америка (совместная заявка Канады, Мексики и США).