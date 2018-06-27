Путин посмотрит матч 1/8 финала ЧМ между Россией и Испанией

Президент России Владимир Путин планирует посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между российской и испанской сборными. Об этом глава государства рассказал журналистам.

При этом Путин отметил, что не знает, получится ли у него прийти на стадион, сообщает ТАСС.

Матч 1/8 финала между сборными России и Испании пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. В случае победы российская команда в четвертьфинале мундиаля встретится с победителем пары Хорватия–Дания.

Подопечные Станислава Черчесова играли со сборной Испании 14 ноября 2017 года в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3. В составе россиян дублем отметился Федор Смолов, еще один мяч забил Алексей Миранчук. У испанцев отличились Жорди Альба и дважды Серхио Рамос.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter