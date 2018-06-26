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Путин поручил эффективно использовать наследие ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры, построенной для проведения чемпионата мира по футболу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

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За реализацию поручения ответственны правительство России, руководство регионов, в которых проводятся матчи ЧМ-2018, и организация «Российский футбольный союз». Им поручено «реализовать меры, направленные на эффективное использование наследия FIFA 2018 года».

К таким мерам относятся проведение крупных спортивных соревнований и использование объектов инфраструктуры в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Президент поручил сформировать инфраструктуру для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для детского спорта, и создать детские и юношеские футбольные центров и команды.

26 июня на сайте Кремля был опубликован список из 15 поручений президента России по итогам «прямой линии», которая состоялась 7 июня.

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