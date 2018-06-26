Путин поручил эффективно использовать наследие ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры, построенной для проведения чемпионата мира по футболу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

За реализацию поручения ответственны правительство России, руководство регионов, в которых проводятся матчи ЧМ-2018, и организация «Российский футбольный союз». Им поручено «реализовать меры, направленные на эффективное использование наследия FIFA 2018 года».

К таким мерам относятся проведение крупных спортивных соревнований и использование объектов инфраструктуры в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Президент поручил сформировать инфраструктуру для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для детского спорта, и создать детские и юношеские футбольные центров и команды.

26 июня на сайте Кремля был опубликован список из 15 поручений президента России по итогам «прямой линии», которая состоялась 7 июня.