Фан-зона в Самаре вошла в топ-5 лучших на ЧМ-2018

Фан-зона в Самаре признана одной из лучших среди городов, принимающих матчи в рамках ЧМ-2018. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав комментарии пользователей соцсетей.

Как уточняет НИА «Самара», город занимает в этом списке четвертое место. На первых трех разместились фан-зоны Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Далее следуют зоны для болельщиков в Екатеринбурге, Сочи, Волгограде, Казани, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, по данным ФИФА, на 21 июня матчи в рамках ЧМ-2018 посетили более 1 млн болельщиков. Причем средняя посещаемость 21 матча составила 97% от вместимости стадионов.

Миллионный болельщик был зарегистрирован в Самаре на игре Дании и Австралии, которая завершилась вничью со счетом 1:1.