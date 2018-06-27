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СМИ составили рейтинг худших футболистов ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Lee Smith
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Британский таблоид The Sun включил защитника сборной РФ Игоря Смольникова, нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси и капитана команды Испании Серхио Рамоса в символический список худших игроков чемпионата мира по футболу 2018 года по итогам 38 матчей.

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Смольников был удален на 36-й минуте матча со сборной Уругвая после получения второй желтой карточки от арбитра Маланга Дьедью, сообщает телеканал «360». Игра завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу уругвайцев и стала худшей для российской команды за весь чемпионат. Это было первое поражение россиян после побед над сборными Саудовской Аравии и Египтом.

Наравне со Смольниковым с список The Sun угодили испанский вратарь Давид де Хеа, немецкий защитник Жером Боатенг, панамский защитник Фидель Эскобар, испанский защитник Серхио Рамос, немецкий полузащитник Томас Мюллер, бразильский полузащитник Паулиньо, французский полузащитник Блез Матюиди, польский и немецкий нападающие Роберт Левандовски и Тимо Вернер, а также нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

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