СМИ составили рейтинг худших футболистов ЧМ-2018

Британский таблоид The Sun включил защитника сборной РФ Игоря Смольникова, нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси и капитана команды Испании Серхио Рамоса в символический список худших игроков чемпионата мира по футболу 2018 года по итогам 38 матчей.

Смольников был удален на 36-й минуте матча со сборной Уругвая после получения второй желтой карточки от арбитра Маланга Дьедью, сообщает телеканал «360». Игра завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу уругвайцев и стала худшей для российской команды за весь чемпионат. Это было первое поражение россиян после побед над сборными Саудовской Аравии и Египтом.

