Goldman Sachs скорректировал прогноз на победу сборной России на ЧМ-2018

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs скорректировали прогнозы на победу сборной России по футболу в чемпионате мира 2018 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета.

Как пишет РБК, до выхода в плей-офф мундиаля сборная РФ в рейтинге претендентов на победу занимала 18-ю строчку — настолько слабыми аналитики считали возможности футболистов страны-хозяйки чемпионата, что специалисты давали им 0,7% вероятности завоевать Кубок мира. Однако после серии побед российская сборная поднялась на 11-ю строчку, что позволяет предположить, что сборная РФ может победить с вероятностью 3,2%.

Также в скорректированной версии прогноза называемая ранее победительницей Бразилия уступила место сборной Франции, чьи вероятность на победу составляет 15,1%, а Бразилии — 14,9%. Бельгия и Англия в рейтинге аналитиков занимают третье и четвертое место, сместив Германию и Португалию соответственно.

Непредсказуемость итогов матчей нынешнего мундиаля отметил и футбольный эксперт Арсен Минасов, подчеркнув «шаткость» преимуществ соперника сборной РФ — команды Испании, сообщает телеканал «360».

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России до 15 июля. 26 июня сборная Аргентины вырвала победу у Нигерии со счетом 2:1. Марадона эмоционально отреагировал на победный гол Аргентины на ЧМ-2018.