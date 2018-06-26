Более 14 млн пассажиров посмотрели трансляции матчей ЧМ-2018 в метро

Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в поездах московского метро посмотрели более 14 млн человек с начала мундиаля. Такие цифры привел заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Мы первыми в мире сделали трансляции матчей чемпионата мира в вагонах метрополитена, и любители футбола могут поддержать команды, пока едут до места назначения», — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, игры ежедневно транслируют на более чем 8 тыс. экранов почти в 2 тыс. вагонов столичной подземки. За это время пассажиры посмотрели больше 30 встреч в рамках первенства.

Вместе с этим Ликсутов напомнил, что в первую очередь экраны были установлены для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта, а также прочих оперативных сведениях.

«Но, помимо этого, у нас была возможность, и мы ее предоставили со стороны правительства Москвы, чтобы пассажиры могли смотреть чемпионат мира, когда едут в метро», — добавил он.

Ранее 26 июня в московском метро заработали турникеты, пропускающие пассажиров с билетами на матчи ЧМ-2018 и паспортом болельщика (Fan ID). Ими оборудованы 28 вестибюлей станций столичной подземки, в том числе находящиеся неподалеку от стадионов «Спартак» и «Лужники». Такие турникеты оформлены в красном цвете с символикой мундиаля и отмечены стикерами с надписью «Бесплатный проезд — Free Ride».