Футболисты Перу обыграли Австралию на матче ЧМ в Сочи

Сборная Перу по футболу обыграла команду Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:0, это первая победа перуанцев на ЧМ с 1978 года.

Матч прошел 26 июня на стадион «Фишт» в Сочи. В ходе игры голами отметились Андре Каррильо (18-я минута) и Хосе Паоло Герреро (50).

По итогам встречи сборная Перу набрала три очка и заняла третье место в группе. В активе команды Австралии только одно очко, она находится на последнем месте. Обе сборные выбыли из чемпионата, дальше в составе группы C продолжат играть футболисты из Дании и Франции.

Ранее Международной федерацией футбола (ФИФА) оштрафовала футбольные ассоциации Аргентины и Хорватии за беспорядки, которые болельщики устроили во время матча группового этапа ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 21 июня.