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ФИФА оштрафовала Аргентину и Хорватию за беспорядки на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и Хорватский футбольный союз (HNS) оштрафованы Международной федерацией футбола (ФИФА) за беспорядки болельщиков команд во время матча группового этапа ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 21 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе федерации.

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Встреча сборных Аргентины и Хорватии группы D завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов. После окончания игры в соцсетях появилось видео, на котором несколько аргентинских болельщиков избивают фаната хорватской сборной. Оргкомитет «Россия-2018» тогда сообщил о том, что на нарушителей составлены административные протоколы и решается вопрос о лишении их паспортов болельщиков.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила Россию депортировать участников драки, которых удалось идентифицировать по видеозаписи. Жители Аргентины в соцсетях также поддержали идею сурового наказания для нарушителей. Так, кто-то предложил отправит их в Сибирь на бесплатные работы, а кто-то — посадить в тюрьму, пишет сайт kp.ru.

Известно, что Аргентина оштрафована на $105 тыс., а также получила предупреждение от ФИФА: федерация уличила фанатов Аргентины не только в драке, но также в бросании посторонних предметов и скандировании оскорбительных и гомофобных кричалок. Также Ассоциация футбола Аргентины понесла санкции за отказ футболистов от флеш-интервью после матча, пишет «Спорт-Экспресс».

Хорватскую сторону оштрафовали на $13 тыс. за участие болельщиков сборной в драках и бросании посторонних предметов.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах страны. 

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