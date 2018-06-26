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Форвард «Реала» назвал сборную России опасным соперником

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Фото: TASS/PA Images/Adam Davy
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Нападающий сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио считает, что его коллегам по команде стоит со всей ответственностью подойти к матчу против россиян в 1/8 финала ЧМ-2018.

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«Сборная России — хозяйка чемпионата, в ее составе хорошие игроки, которые провели две очень хорошие игры, прекрасно атаковали. Мы должны быть готовы к этой игре, это опасная команда, талантливые, качественные игроки», — приводит его слова ТАСС.

Футболист пояснил, что испанцы при подготовке к игре будут анализировать допущенные в предыдущих матчах ошибки россиян.

Он также обратил внимание, что и сборная Испании и другие фавориты мундиаля продвигаются по турниру с «с большим трудом».

25 июня российская команда уступила футболистам Уругвая на ЧМ со счетом 0:3. Тем не менее сборной РФ удалось выйти в 1/8 финала. Россияне встретятся с командой Испании в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля.

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