Кот Ахилл предсказал победителя в матче Нигерия-Аргентина

Кот Ахилл из Эрмитажа назвал победителя в матче Нигерия-Аргентина. По мнению одного из лучших предсказателей на ЧМ-2018, победа достанется сборной Нигерии.

Перед пушистым оракулом по традиции поставили две миски с кормом, и животное решило полакомиться из той, рядом с которой стоял флаг Нигерии.

Матч между сборными группы D пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге и станет решающим для национальной команды Аргентины. Игра определит, смогут ли спортсмены из этой латиноамериканской страны выйти в 1/8 финала ЧМ-2018. В настоящее время команда заработала лишь одно очко и пока находится на последнем месте в группе, уступая Исландии по разнице мячей. В активе команды Нигерии три очка, Хорватия заработала шесть очков, чем обеспечила себе выход в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс». Сборная России закончила групповой этап ЧМ-2018 на втором месте.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл пока ни разу не ошибся в своих прогнозах. Он верно предсказал результаты всех матчей, которые проходили на стадионе в Петербурге, а также матча-открытия мундиаля в Москве между сборными России и Саудовской Аравией. Кот дважды верно предрек победу россиянам в матчах с саудитами и египтянами, а также победу Ирана над сборной Марокко и бразильцев над командой Коста-Рики.

«За уникальным даром Ахилла стоит весьма печальная история. Кот с рождения глухой, поэтому у него так сильно развита интуиция. Перед чемпионатом мы тренировали Ахилла. Прятали некоторые вещи, а он их находил. Даже откапывал!» — приводит сайт kp.ru сообщение представителя Эрмитажа.

ЧМ-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. 25 июня стал известен соперник сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года россияне сыграют с Испанией.