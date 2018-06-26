Прямой эфир
Сюжет:

Кот Ахилл предсказал победителя в матче Нигерия-Аргентина

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кот Ахилл из Эрмитажа назвал победителя в матче Нигерия-Аргентина. По мнению одного из лучших предсказателей на ЧМ-2018, победа достанется сборной Нигерии.

Перед пушистым оракулом по традиции поставили две миски с кормом, и животное решило полакомиться из той, рядом с которой стоял флаг Нигерии.

Матч между сборными группы D пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге и станет решающим для национальной команды Аргентины. Игра определит, смогут ли спортсмены из этой латиноамериканской страны выйти в 1/8 финала ЧМ-2018. В настоящее время команда заработала лишь одно очко и пока находится на последнем месте в группе, уступая Исландии по разнице мячей. В активе команды Нигерии три очка, Хорватия заработала шесть очков, чем обеспечила себе выход в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс». Сборная России закончила групповой этап ЧМ-2018 на втором месте.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл пока ни разу не ошибся в своих прогнозах. Он верно предсказал результаты всех матчей, которые проходили на стадионе в Петербурге, а также матча-открытия мундиаля в Москве между сборными России и Саудовской Аравией. Кот дважды верно предрек победу россиянам в матчах с саудитами и египтянами, а также победу Ирана над сборной Марокко и бразильцев над командой Коста-Рики.

«За уникальным даром Ахилла стоит весьма печальная история. Кот с рождения глухой, поэтому у него так сильно развита интуиция. Перед чемпионатом мы тренировали Ахилла. Прятали некоторые вещи, а он их находил. Даже откапывал!» — приводит сайт kp.ru сообщение представителя Эрмитажа.

ЧМ-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. 25 июня стал известен соперник сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года россияне сыграют с Испанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победителя первого матча ЧМ-2018
Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая в матче с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017