Полезная оплеуха

Вчера сборная России испытала на себе силу и мастерство топ-команды, а также получила соперника по 1/8 финала. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Репутация теперь похожа на горшок

В первый и, естественно, последний раз на чемпионате мира матч сборной России изначально был не самым важным в программе игрового дня для тех, кто заинтересован ее турнирной судьбой. Вечером, когда отгремели бои в группе В, это дневное разумение подтвердилось. Выяснить, кто выйдет против нее в первом раунде плей-офф и что он из себя представляет, было намного полезнее, чем в очередной раз изучать до боли знакомые ошибки и слабости нашей команды или тщетно болеть за ее выигрыш в ничего не значащей встрече.

Матч против Уругвая был для нашей команды не более чем состязанием за престиж и за первое место в группе — величины шаткие, эфемерные, не дающие никаких преференций и запросто опровергаемые последующими событиями. Сколько бывало случаев, когда кто-нибудь выползал из группы с третьего места, если такое позволяла формула, с репутацией ниже плинтуса, а потом добирался до заоблачных высот. Свежайший пример — Португалия на EURO-2016. Кем она была по ходу турнира в глазах всего футбольного мира — и кем в итоге стала?!

Уругвай_1 Игорь Смольников (в центре) в матче между сборными Уругвая и России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Каждый новый матч, словно удар молота, видоизменяет форму этого гибкого, как жесть, понятия под названием престиж. Позавчера он у сборной России был похож на амфору, сейчас напоминает ночную вазу, а затем, в зависимости от стороны удара, может превратиться в кувшин, блюдо или таз. И это не только со сборной России происходит — точь-в-точь похожие передряги с репутацией у аргентинцев и немцев, финалистов предыдущего ЧМ.

Из чего следует логичный вывод: престиж не нужно ковать, он сам должен повторять, копировать форму успехов и достижений. Будут победы — реноме само по себе примет вид красивого кубка. Нет — будет выглядеть чайником, как у нашей же команды перед стартом чемпионата. Ничего страшного. Как выяснилось, и из такого чайника можно напиться.

К чему приводит необразованность

Счет игры с Уругваем, как будто, однозначный — 0:3. Но в действительности говорит он не о раскладе сил на поле, а о разнице в классе и мастерстве, отчетливо проявившихся в расслабленной обстановке, когда над игроками не довлеет результат. То есть в футбол в чистом виде, без моральных перегрузок, уругвайские звезды «Барселоны», «Атлетико», «Ювентуса», «ПСЖ» играют приблизительно на три гола лучше российских звезд ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Ничего нового и необычного вчера не произошло.

Доведись нам с уругвайцами сыграть в первом или во втором туре, всё могло быть иначе. Наши более настроенные и собранные соперники — более зажатые (это, кстати, реплика Луиса Суареса после вчерашней встречи, мол, на старте на Уругвай слишком давила ответственность): сыграли бы с ними уж никак не хуже Египта. Но стоило чуть-чуть расслабиться да возомнить себе ненадолго, что в футбол мы играем не хуже других, а судя по результатам, то на одном уровне с Бельгией и Англией, как тут же получили по заслугам. Очень полезная оплеуха, надо сказать.

Уругвай_2 Болельщик сборной России на трибуне стадиона «Самара Арена» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Все три пропущенных мяча — следствие этой самой расслабленности. Суарес поймал Акинфеева на его стародавней привычке — делать во время удара шаг к ближнему от бьющего углу. Неизвестно точно, изучал бомбардир эту повадку или пробил по наитию — и в том, и в другом случае это говорит о его невероятно высоком уровне.

Потом — рикошет от чрезвычайно глупо подставившегося Черышева. Когда накрываешь удар, то ложись под него, глядя на мяч, или плотно ставь ногу, если не успеваешь переложить весь корпус. Только так его можно отбить или перевести за пределы поля. Школьные азы! А иначе ты ставишь в тупик вратаря, который из-за тебя не видит момент удара и положение бьющей ноги, по которой, в основном, и реагирует. Или же легкий взмах конечности меняет траекторию мяча ровно настолько, чтобы он, не сворачивая с магистрального пути в створ, пошел в недосягаемую зону для голкипера. Что и произошло, когда подставился, еще и отвернувшись, Черышев.

Без головы и без голов

Третий гол в концовке матча был нужен не Уругваю, а лично Эдинсону Кавани, который никак не мог до того распечатать чужие ворота. Опять же сказались и пробелы в образовании наших защитников (ведь если форвардов учат в момент удара делать рывок к вратарю и тормозить за два-три шага, чтобы быть первыми на отскоке и сманеврировать, то почему этого не объясняют защитникам, которые тоже должны при ударе шагнуть к вратарю и подчистить зону добивания?) и невысокая концентрация их внимания из-за проходного статуса игры. Думаю, в другой ситуации они сыграли бы как минимум строже и жестче.

Уругвай_3 Алексей Миранчук и Лукас Торрейра в матче между сборными Уругвая и России Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

А в наступлении не хватало Головина. Миранчук с Дзюбой не сыгран, понять друг друга «с листа» им не удалось. Вышедший во втором тайме Смолов тоже играет в какую-то свою игру, не сочетающуюся с командной. Головин в прошлых матчах увязывал их между собой, помогал каждому проявиться. Без него атаки сборной России не клеились. К тому же Миранчук привык располагаться и действовать не в тех зонах, куда его отрядили вчера, а ближе к флангам и к острию. В конструкциях сборной он, увы, потерялся.

В какой-то степени всем нам требовалось это отрезвление и возвращение на грешную землю с облаков небывалого успеха. Получилось в итоге, что вслед за рекордно ранним выходом в плей-офф и рекордно результативным стартом на ЧМ, сборная заодно впервые в истории проиграла матч чемпионата мира с крупным счетом. Из подобных контрастов и крайностей она и соткана.

Испания поможет Черчесову

Поздним вечером выяснилось вдруг, что не было никакого смысла гадать, кто станет ее соперником из группы В. Оказалось, все команды там одинаково опасны и приблизительно даже равны. Португалия еле-еле отскочила от Марокко и не справилась с Ираном. Испанцы счастливо отделались во встречах с этими соперниками. Причем оба фаворита рисковали завершить групповой этап без единой победы, реализуй во втором туре иранцы и марокканцы хотя бы один из многочисленных голевых моментов. В общем, кто нам ни попадись, разницы никакой — со всеми было бы сложно и напряженно.

Уругвай_4 Нападающий сборной Испании Яго Аспас забивает второй гол в ворота сборной Марокко Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Это и есть самый важный итог вчерашнего вечера — понимание, что делить противников на сильных и послабее на чемпионатах мира нельзя. А то, что нам попалась именно Испания, пожалуй, идеальный вариант.

Во-первых, ей не стыдно проиграть (при достойном, разумеется, сопротивлении). Во-вторых, испанцы заведомо избавляют от шапкозакидательских настроений, и российская сборная, можно не сомневаться, на этот матч будет настроена тем же камертоном, что и на стартовые два. А выйди нам навстречу Иран (в течение двух секунд на исходе его встречи с Португалией, когда мяч после удара Тареми летел в сторону ворот и было пока еще непонятно, в какую сторону сетки он попадет, именно иранцы были потенциальными победителями группы), еще неизвестно, удалось бы Черчесову заставить игроков отнестись к нему как к топ-команде? Испания решила эту задачу за него.

Куда поедет Месси?

Сегодня определятся еще два участника плей-офф — вдобавок к уже вышедшим туда из групп С и D французам и хорватам. Дания поведет заочный спор с Австралией, которой нужно обыграть сборную Перу и надеяться на победу Франции. А вечером станет ясно, останется ли на чемпионате Лео Месси. Для выхода в 1/8 финала ему нужно проделать с Нигерией то же самое, что на финише отборочного турнира он исполнил в Эквадоре — забить три мяча в одиночку. Рассчитывать, что он добьется этого при помощи всей сборной, пока сложно: командная игра у Аргентины не просматривается.

Уругвай_5 Лионель Месси (слева) и тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на тренировке Фото: REUTERS/Albert Gea

Помимо очного противника (нигерийцев устраивает ничья), у нее есть и заочный — Исландия, которая сыграет с Хорватией. И здесь напрашиваются параллели с квалификацией, где островитяне хорватов побили и обошли в итоговой таблице. Вторая опция для них сегодня недоступна, но первую крайне необходимо повторить.

Расклад здесь любопытный: если Аргентина играет вничью, то Исландии нужно выиграть с крупным счетом, чтобы опередить по разности мячей Нигерию. Если же Аргентина победит, то исландцам надо победить всего лишь с тем же счетом — ее они по этой самой разности уже опережают. А третий исход — победа африканцев — превратит встречу Хорватии и Исландии в товарищескую. И проводит Месси на родину.

В воскресенье, 1 июля, следите за матчем Россия–Испания на сайте «Спорт-Экспресс».