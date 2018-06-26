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Игрок сборной Испании предрек «очень сложный» матч с российской командой

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Сборная России является опасным соперником в плей-офф ЧМ для команды Испании, заявил в понедельник, 25 июня, испанский полузащитник Иско.

«Вне всяких сомнений матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что россияне продемонстрировали хорошую игру в групповом этапе.

25 июня стало известно, что по результатам последних матчей команд Испании и Португалии против Марокко и Ирана и России с Уругваем сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Испания вышла на первое место в своей подгруппе и по правилам должна встретиться со командой, занявшей второе место в подгруппе с россиянами.

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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