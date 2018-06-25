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Соперником сборной России в 1/8 финала ЧМ стала Испания

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Фото: ТАСС/Денис Тырин
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Сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники».

По итогам матча группового этапа, испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2, заняв первое место в группе В с пятью очками. У марокканцев голы забили Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф Эн-Несири (81). В составе испанцев выделились Иско (19) и Яго Аспас (90+1). Встреча прошла в Калининграде.

Сборная России после матча с Уругваем стала второй в группе A. Встреча, состоявшаяся в Самаре 25 июня, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Луис Суарес, Денис Черышев, поразивший свои ворота, и Эдинсон Кавани. Большую часть матча россияне провели в меньшинстве. 

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