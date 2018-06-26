Сергей Прядкин: «ЧМ-2018 привлечет огромную новую аудиторию»

Чемпионат мира по футболу, по мнению большинства специалистов, даст огромный толчок к развитию этого вида спорта в России. Отличная организация турнира и удачное выступление на нем национальной команды привлекут на стадионы новую аудиторию и, возможно, спонсоров. О том, как сохранить интерес болельщиков к футболу уже на внутренней арене, в интервью «Известиям» рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин. Он также сообщил о планах по ребрендингу чемпионата и уточнил место проведения матча за Суперкубок страны.

— Каковы ваши впечатления от проходящего в России чемпионата мира? Насколько серьезно он сказался на популяризации футбола в стране?

— Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.

— Согласны, что сейчас к футболу у нас наблюдается такой же всплеск интереса, как 10 лет назад после триумфа на чемпионате Европы? Как его сохранить? Есть способ удержать болельщиков на трибунах?

— Соглашусь, сейчас футбол у нас действительно на пике популярности. Теперь самая главная задача — постараться не упустить этот момент. Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. Да, наверное, на 100% сохранить всё, что сейчас происходит, нереально. Но с помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить.

— Меньше чем через две недели после окончания чемпионата мира в России пройдет финал Суперкубка страны. Ходило много разговоров, что этот матч могут перенести из Нижнего Новгорода. Есть ли сейчас определенность по месту поведения встречи?

— Суперкубок, как мы и обозначали изначально, пройдет в Нижнем Новгороде. Подготовкой занимается рабочая группа. 26 июня наша делегация совместно с РФС планирует посетить арену в Нижнем Новгороде — этот визит станет уже вторым. Сведения СМИ о переносе игры в другой город не соответствуют действительности.

— Сообщали, что игра может пройти в Химках, чтобы болельщикам двух московских клубов («Локомотива» и ЦСКА), которые сыграют в Суперкубке, было удобнее добираться до стадиона в будний день. Нет ли планов перенести встречу на выходной?

— Нет, таких планов у нас нет. Игра запланирована на вечер пятницы — это короткий рабочий день. Матч пройдет на новом стадионе, практически сразу после чемпионата мира, и интерес болельщиков «по накатанной» должен быть серьезным. Тем более что за трофей сразятся две сильнейшие команды страны — «Локомотив» и ЦСКА. Не в обиду, конечно, действующим обладателям Кубка России «Тосно» (из-за расформирования клуба из Ленинградской области его место в матче за Суперкубок занял вице-чемпион страны ЦСКА. — «Известия»). О посещаемости мы сейчас не особо переживаем. В первую очередь думаем об организации.

— Суперкубок России намечен на 27 июля, а последний матч чемпионата мира в Нижнем Новгороде пройдет 5 июля, когда состоится четвертьфинал. Успеют ли подготовить арену за такой небольшой срок?

— Действительно, многие конструкции, связанные с телевидением, вещанием, с исполнением обязательств перед спонсорами, — это всё временные сооружения, которые ФИФА устанавливает только на период чемпионата мира. После турнира это всё уберут и увезут. Поэтому нас ждет серьезная работа по подготовке арены к матчу за Суперкубок. Но я уверен, что нам удастся всё сделать. Мы имеем полное взаимопонимание с властями региона. Более того, могу сказать, что за эту встречу была серьезная конкуренция — у нас имелись предложения от пяти регионов. Мы выбрали именно Нижний Новгород, потому что это очень красивый город. Там замечательная логистика, огромный поток поездов. Постараемся сделать так, чтобы эта игра прошла на том же уровне, что и матчи чемпионата мира.

— Будут ли РФС или РФПЛ выкупать у ФИФА систему видеопомощи судьям (VAR)?

— На данный момент VAR — это эксперимент, который был проведен на чемпионате мира в России. Если они оставят эту систему нам, хотя никаких официальных заявлений об этом еще не было, мы постараемся ее использовать. Но в любом случае этим вопросом занимается рабочая группа РФС. Уже организовано обучение специалистов — судей — использованию этой системы. Думаю, мы будем вводить ее поэтапно. Если стадион готов, то введем, одобрим совместно с РФС и будем использовать. Но если не готов, то торопить мы никого не будем, так как понимаем, что это все очень дорогостоящая история.

— В новом сезоне РФПЛ ждет ребрендинг. Будет ли изменено название лиги?

— Да. Могу сказать это однозначно. Перед началом нового сезона мы презентуем новый бренд — Российская премьер-лига (РПЛ). Полностью изменится эмблема чемпионата. Поменяются нашивки на формах команд. Это будет новый этап в развитии лиги.

— С нового сезона лига полностью отказывается от титульного спонсора в названии?

— Могу честно сказать — пока титульного спонсора не будет. Команда, которая занимается развитием лиги и реализацией маркетинговых прав, выступает за то, чтобы уйти от одного титульного спонсора к нескольким крупным партнерам, которые бы на равных правах участвовали в спонсировании чемпионата. Но если мы найдем партнера с очень серьезным предложением, мы готовы дать ему титульные права и переименовать чемпионат.

— Есть ли понимание, в каких городах состоятся финал Кубка и матч за Суперкубок в 2019 году? Будут ли это «Лужники» или решающие матчи будут проводиться по всей стране?

— Мы беседовали на эту тему с РФС и представителями клубов. И пока пришли к мнению, что будем проводить финалы в городах, где нет клубов премьер-лиги, но есть замечательные стадионы, которые строились к чемпионату мира. Посмотрим, определимся ли мы в дальнейшем с базовым стадионом для этих турниров, но на первом этапе будем распределять финалы по разным городам.

— Были разговоры и о проведении финалов за рубежом. Чемпионат мира поспособствовал повышению интереса к российскому футболу в мире?

— Безусловно. Более того, у меня прошли переговоры с катарской компанией, которая занимается реализацией медийных прав за границей. Поэтому такие мысли у нас остаются. Мы эти моменты отрабатываем, но в этом году выездных матчей точно не будет, так как из-за мундиаля у нас слишком мало времени. Но практика матчей российских клубов за рубежом должна быть — есть соответствующее решение о популяризации российского футбола за границей.

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