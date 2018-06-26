Сборная России закончила групповой этап ЧМ-2018 на втором месте
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 и заняла второе место в группе А.
Два мяча были забиты в первом тайме: отличился нападающий Луис Суарес, еще один гол в свои ворота отправил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте встречи третий мяч забил форвард уругвайцев Эдинсон Кавани.
Большую часть матча российская сборная играла вдесятером из-за удаления Игоря Смольникова.
Поражение от уругвайцев стало для сборной России первым на домашнем чемпионате мира. Теперь главное — учесть все ошибки и подойти к матчу плей-офф во всеоружии.
1 июля в 1/8 финала турнира россияне встретятся со сборной Испании на столичном стадионе «Лужники».
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