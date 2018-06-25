МИД РФ назвал фейком публикацию о применении допинга сборной РФ

Материал саудовских СМИ о применении футболистами России допинга является фейком, об этом говорится в опровержении, опубликованном МИД РФ в понедельник, 25 июня.

«В статье автор, ссылаясь на неназванное «германское ТВ», утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами… и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия (КСА) только благодаря использованию запрещенных веществ», — отмечают в министерстве.

При этом утверждается, что из-за вмешательства спецслужб ФИФА теперь не может доказать что-либо.

МИД напомнил, что в свое время ФИФА закрыла расследование о допинге в отношении сборной России по футболу из-за отсутствия доказательств.

6 ноября 2017 года адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова заявил, что 34 российских футболиста, среди которых 23 игрока сборной России, якобы употребляли запрещенные препараты. В том же месяце ФИФА провела расследование и не выявила фактов нарушений антидопинговых правил.