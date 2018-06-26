Появилось видео с мячом «Мечта» стадии плей-офф ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира в России. Он получил название Telstar18 «Мечта», говорится в сообщении ФИФА в Twitter.
На групповом этапе мундиаля команды также играли мячом Telstar18. Но мяч стадии плей-офф отличается яркой расцветкой панелей, которые выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.
#Telstar18 Mechta, the official matchball for the knockout stage.@adidasfootball #WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/5Q8aQ1Wojg— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 26 июня 2018 г.
Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. Соперником россиян по 1/8 финала ЧМ станет сборная Испании. Матч пройдет 1 июля в 17:00 в Москве на стадионе «Лужники».
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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