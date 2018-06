Появилось видео с мячом «Мечта» стадии плей-офф ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира в России. Он получил название Telstar18 «Мечта», говорится в сообщении ФИФА в Twitter.

На групповом этапе мундиаля команды также играли мячом Telstar18. Но мяч стадии плей-офф отличается яркой расцветкой панелей, которые выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.

#Telstar18 Mechta, the official matchball for the knockout stage.@adidasfootball #WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/5Q8aQ1Wojg