Появилось видео с мячом «Мечта» стадии плей-офф ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира в России. Он получил название Telstar18 «Мечта», говорится в сообщении ФИФА в Twitter.

На групповом этапе мундиаля команды также играли мячом Telstar18. Но мяч стадии плей-офф отличается яркой расцветкой панелей, которые выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. Соперником россиян по 1/8 финала ЧМ станет сборная Испании. Матч пройдет 1 июля в 17:00 в Москве на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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