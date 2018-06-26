Автоматические турникеты для болельщиков ЧМ-2018 открыли в метро Москвы

Турникеты, автоматически пропускающие пассажиров с билетами на матчи ЧМ-2018 и паспортом болельщика (Fan ID), установили в московском метро. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Такими турникетами оборудовали 28 вестибюлей станций столичной подземки, включая те, которые находятся недалеко от стадионов «Спартак» и «Лужники». В вестибюлях с бесконтактной системой пропуска установлены специальные UHF-антенны, способные на расстоянии считывать радиометки, встроенные в FAN ID, и открывать дверцы турникета, сообщает телеканал «360». По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, такая система в метро Москвы применяется впервые.

На остальных станциях болельщику нужно показать сотруднику подземки билет на игру, после чего его бесплатно пропустят через турникет. Все турникеты для болельщиков ЧМ-2018 оформлены в красном цвете с символикой мундиаля, а также отмечены стикерами с надписью «Бесплатный проезд — Free Ride».

24 июня в московском метро назвали наиболее популярную у иностранцев станцию. Ей оказалась «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии.