Прямой эфир
Сюжет:

Автоматические турникеты для болельщиков ЧМ-2018 открыли в метро Москвы

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турникеты, автоматически пропускающие пассажиров с билетами на матчи ЧМ-2018 и паспортом болельщика (Fan ID), установили в московском метро. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Такими турникетами оборудовали 28 вестибюлей станций столичной подземки, включая те, которые находятся недалеко от стадионов «Спартак» и «Лужники». В вестибюлях с бесконтактной системой пропуска установлены специальные UHF-антенны, способные на расстоянии считывать радиометки, встроенные в FAN ID, и открывать дверцы турникета, сообщает телеканал «360». По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, такая система в метро Москвы применяется впервые.

На остальных станциях болельщику нужно показать сотруднику подземки билет на игру, после чего его бесплатно пропустят через турникет. Все турникеты для болельщиков ЧМ-2018 оформлены в красном цвете с символикой мундиаля, а также отмечены стикерами с надписью «Бесплатный проезд — Free Ride».

24 июня в московском метро назвали наиболее популярную у иностранцев станцию. Ей оказалась «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 150 тыс. болельщиков побывали в Санкт-Петербурге с начала ЧМ-2018
Болельщик из Англии забыл дома билет на матч в Нижнем Новгороде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017