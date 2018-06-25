Более 150 тыс. болельщиков побывали в Санкт-Петербурге с начала ЧМ-2018

Более 150 тыс. футбольных болельщиков побывали в Санкт-Петербурге с начала чемпионата мира по футболу. Об этом 25 июня сообщил председатель комитета по туризму Евгений Панкевич.

«В городе уже побывали более 150 тыс. приехавших болельщиков. К концу чемпионата мира, по нашим прогнозам, ожидается порядка 700 тыс. болельщиков», — цитирует главу ведомства сайт kp.ru.

Более точные данные специалисты смогут подготовить к концу года, когда будут подводить итоги сезона, добавил Панкевич, однако уже понятно, что он будет успешным: отели загружены почти полностью, а чтобы подольше погулять по городу, болельщики даже меняют билеты.

По словам председателя комитета, ЧМ-2018 создает уникальную возможность продвижения Санкт-Петербурга.

Ранее баннер с огромными усами в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился на здании Гостиного двора в Санкт-Петербурге.