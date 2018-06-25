Болельщики из США и Великобритании чаще всех снимают деньги в банкоматах

Гости чемпионата мира по футболу увеличили нагрузку на АТМ-терминалы российских банков, они также активно покупают рубли в отделениях, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. Рост объема валютно-обменных операций в одних банках вырос на 15–30% в других — в 3–4 раза. В некоторых городах приходится чаще заполнять банкоматы наличными. Активнее всего русские деньги снимают болельщики из США и Великобритании. При этом доля иностранцев на стадионах мундиаля разнится — больше всего их в Москве, Ростове-на-Дону и Казани, а меньше всего в Екатеринбурге.

Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост объема валютно-обменных операций с начала чемпионата мира по футболу в России. Чаще всего иностранцы меняют на рубли доллары, на втором месте — евро. Редкие валюты занимают небольшую часть оборота, рассказали опрошенные «Известиями» банкиры.

Так, Бинбанк зафиксировал увеличение объема валютно-обменных операций на 15%, а сам спрос на такие услуги вырос на 35%. В ВТБ операции по обмену валюты выросли на 17%. В банке «Русский стандарт» накануне ЧМ объем валютно-обменных операций вырос в 3–4 раза. В МТС-банке в первые дни мундиаля объемы операций по обмену валюты по сравнению с началом месяца выросли на 20–30%, отметил директор департамента операций на финансовых рынках инвестиционного блока банка Глеб Сорокин.

Как отметили в Бинбанке, американская валюта занимает 73% от общего объема операций по обмену на рубли, 26% приходится на евро, и около 1% — на редкие валюты.

Нагрузка на банкоматы также выросла. В Ситибанке она увеличилась на 30–40%, организация увеличила число инкассаций. В АТМ «Русского стандарта» количество операций выросло вдвое. Как отметили в банке, такой скачок спроса был ожидаем, поэтому аппараты обеспечили достаточным количеством наличных.

Активнее всего банкоматы российских банков используют болельщики из США и Великобритании, показала статистика Альфа-банка, чьи устройства установлены на стадионах ЧМ-2018 по соглашению с FIFA. Американцы вошли в тройку лидеров по снятию наличных в банкоматах в девяти локациях ЧМ из 13 (помимо стадионов в статистику вошел Международный центр вещания), а британцы — в шести. В Соединенных Штатах многие карты до сих пор выпускают без чипов, поэтому снятие наличных в банкоматах для американцев является наиболее удобным выбором, отметила руководитель проекта по финансовой грамотности «Финшок» Ольга Дайнеко.

Снимать деньги в банкомате в чужой стране довольно дорого: нужно учитывать комиссию и своего банка, и банка в стране пребывания, подчеркнул заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин. Гораздо лучше обменивать деньги в кассах кредитных организаций, считает эксперт.

Согласно статистике финансовой организации, самая большая доля операций иностранцев в банкоматах в Москве — 76% в Международном центре вещания и 51% на стадионе «Москва-Спартак», а также в Ростове-на-Дону (46%) и Казани (43%). Меньше всего зарубежных фанатов пользовалось банкоматами в Екатеринбурге — всего 23%.

Болельщикам важно соблюдать правила безопасности, когда речь заходит об обмене валюты. Как подчеркнул Андрей Люшин, менять деньги следует только в кассах банков, не прибегая к услугам сомнительных лиц и организаций. Чемпионат мира по футболу FIFA стартовал 14 июня и продлится до 15 июля, матчи проходят в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону.