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Усы в честь Черчесова появились на здании Гостиного двора в Петербурге

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Фото: youtube.com/Чижик Пыжик
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На здании Гостиного двора в Санкт-Петербурге появился баннер в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. На плакате нарисованы огромные усы.

Баннер подписан хэштэгом #самисусами. Как уточняет телеканал «78», жители Петербурга активно фотографируются на фоне плаката и выкладывают снимки в социальные сети.

После двух побед россиян на ЧМ-2018 усы Черчесова стали визитной карточкой сборной. Так, 21 июня на одной из трансформаторных будок в Петербурге появилось граффити с Черчесовым. Его автор — художник проекта HoodGraff. Ему помогал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который подписал уличный шедевр строчкой из своей песни — «Ты просто космос, Стас».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Черчесов поставил перед игроками задачу завершить встречу со сборной Уругвая так, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе А. Для этого россиянам достаточно сыграть вничью.  

Матч состоится 25 июня на стадионе в Самаре, он начнется в 17:00 мск. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, встреча будет проходить при 35-градусной жаре.

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