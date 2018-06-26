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Сборная Хорватии сыграет с командой Дании в 1/8 финала ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Michael Kolvenbach/imago sportfotodienst
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Сборная Хорватии после победы над командой Исландии со счетом 2:1 занимает первое место в группе D. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу хорваты встретятся с датчанами.

У победителей голы оформили Милан Бадель (53-я минута) и Иван Перишич (90). В сборной Исландии отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. По итогам игры Бадель был признан лучшим игроком матча.

Встреча сборных состоялась 26 июня в Ростове-на-Дону. По итогам трех матчей Хорватия набрала девять очков и занимает первое место в группе D. Следом за ними идут аргентинцы, которые обыграли сборную Нигерии со счетом 2:1.

На счету сборной Исландии одно очко, она занимает четвертое место в группе и завершает выступление на мундиале.

Матч между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. Датчане являются вторыми в группе С.

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