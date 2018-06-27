Надежда на контратаки

Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от Уругвая (0:3) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 и теперь сыграет в 1/8 финала с Испанией. В матче с латиноамериканской командой подопечные Станислава Черчесова не смогли нейтрализовать главный козырь соперников — прекрасную игру на стандартных положениях. За три тура группы Эдисон Кавани и компания забили после штрафных и угловых пять мячей — это столько же, сколько лучшая по стандартам команда ЧМ-2014 за весь турнир.

— Россия достойно провела этот групповой турнир, в первых двух матчах показав образцовую физическую готовность и хорошую тактическую выучку, — прокомментировал «Известиям» результаты нашей команды чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме. — Видно, что эти футболисты демонстрируют максимальную самоотдачу, играют на пределе своих возможностей и абсолютно управляемы главным тренером. Поражение от Уругвая отчасти испортило впечатление от игры России. Но, с другой стороны, этот матч уже не имел большого турнирного значения. Возможно, эта неудача будет даже полезна для вашей сборной накануне игры 1/8 финала. Перед игрой с Испанией вам важно обратить внимание на более качественную игру в обороне при стандартах. Также вам необходимо сдержать Иско, который проводит феноменальный турнир.

Помимо стандартов, мы также мы не справились с активным прессингом уругвайцев. Игроки сборной России оказались под мощным давлением хавбеков и форвардов соперников, которые не позволяли свободно доставлять мяч в атаку. Как итог — много потерь на своей половине поля, одна из которых привела к первому голу, другая — к удалению Игоря Смольникова. Также у России совсем не ладились позиционные атаки. Уругвай плотно перекрыл Алексея Миранчука и Юрия Газинского, поэтому единственными свободными игроками при владении мячом оказывались крайние защитники. Но действующие на этих позициях резервисты Федор Кудряшов и Игорь Смольников были не готовы к созиданию и при получении мяча старались побыстрее от него избавиться.

После удаления Игоря Смольникова Россия выдала гораздо более достойный отрезок. С 37-й до 75-й минуты команда не допускала провалов, наращивала давление, смело прессинговала и даже била по воротам чаще, чем в равных составах. В составе нашей команды выделялись Роман Зобнин и Марио Фернандес. Первый был очень хорош в единоборствах и совершил 5 перехватов (при 8 у всей остальной сборной). Второй, выйдя на замену после удаления, был самым острым игроком сборной России в атаке и так нагрузил Диего Лаксальта, что тот забыл о постоянных подключениях в атаку.

Несмотря на три пропущенных гола, стоит похвалить и пару наших центральных защитников — Сергея Игнашевича и Илью Кутепова. В позиционной обороне Россия была почти безупречна, а защитники справились не только в ситуациях, где нужно сыграть максимально просто, но и в трудных моментах один в один против звездных форвардов.

Это внушает оптимизм перед важнейшим матчем с Испанией. Подопечные Фернандо Йерро — лучшая команда турнира по владению мячом. Действуя по схеме 4-3-3, испанцы нагружают зону, в которой находится мяч, а техничные полузащитники за счет перепасовки и индивидуальных действий стараются создать угрозу у ворот соперника.

При этом испанцы часто заигрываются в атаке и их вполне можно ловить на контратаках. Такое мнение высказал экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев, в своей клубной карьере успевший поиграть за испанский «Бетис».

— Смена тренера повлияла на сборную Испании, — рассказал «Известиям» Андрей Кобелев. — При Фернандо Йерро команда играет значительно медленнее, чем при Хулене Лопетегги (тренер был уволен за день до первой игры команды на ЧМ-2018 из-за того, что не поставил в известность Федерацию футбола Испании о своих переговорах с мадридским «Реалом»). Это негативно отражается на игре команды в обороне. Из-за многочисленных потерь в середине поля испанцы нарываются на быстрые контратаки и пропускают мячи. У нас же на ЧМ-2018 хорошо получаются отборы в середине поля с быстрым переходом в атаку. В связи с этим могу сказать, что, возможно, нам даже повезло, что мы попали именно на испанцев, а не на Португалию.

По мнению эксперта, высока вероятность, что с первых минут в 1/8 финала на поле появится Федор Смолов, а не Артем Дзюба.

— Не стоит забывать, что за Испанию играют заслуженные мастера, очень титулованные игроки, — продолжил Андрей Кобелев. — Как бы испанцы ни выглядели на групповом этапе, они всегда могут прибавить и в качестве, и в движении. Понятно, что рисунок матча легко читается. Испания будет контролировать мяч, а наша сборная будет играть на быстрых атаках по разряженному пространству. В такой игре нам очень нужен быстрый форвард, такой как Федор Смолов. Пока у нападающего «Краснодара» на складывается игра на этом ЧМ-2018, но почему бы ему не проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент.

Напомним, что последний раз Россия и Испания играли между собой в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Матч закончился вничью 3:3, и дублем в ворота соперников отметился как раз Федор Смолов, хотя мог и оформить покер в ворота Давида Де Хеа, окажись чуть удачливее в паре моментов при обработке мяча.

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