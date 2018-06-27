«Уругвай нас немножко приземлил»

Сборная России потерпела поражение в завершающем матче группового этапа домашнего чемпионата мира. В понедельник в Самаре подопечные Станислава Черчесова уступили команде Уругвая — 0:3. Таким образом, наша сборная не смогла занять первое место в группе А. Тем не менее, это не сильно омрачило радость от первого за 32 года выхода отечественной команды в плей-офф мирового первенства. За счет побед над сборной Саудовской Аравией (5:0) и Египта (3:1) этот успех был обеспечен досрочно.

Теперь в 1/8 финала Россия сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники». После игры в Самаре с Уругваем «Известия» пообщались с футболистом сборной России Александром Самедовым. Отыгравший все три встречи в стартовом составе 33-летний правый полузащитник в эксклюзивном интервью поделился эмоциями от выхода из группы, рассказал, как на его игре сказались изменения в стартовом составе на матче с Уругваем и удаление Игоря Смольникова в ходе первого тайма, а также оценил предстоящее противостояние с «Красной фурией».

— Насколько изменилась ваша игра в связи с тем, что в стартовом составе на правом фланге обороны вместо Марио Фернандеса вышел Игорь Смольников?

— Игра не сильно изменилась из-за кадровых перестановок. В целом мы готовились к этому матчу так же, как к двум предыдущим. На мою игру скорее повлияли два быстрых гола Уругвая, а не смена партнера по флангу. В первый раз на этом турнире мы проигрывали в счете. Пришлось перестраиваться.

— Удаление Смольникова сильно сказалось на игре?

— Конечно, оно значительно поменяло всю ситуацию. Всегда тяжело играть в меньшинстве, особенно когда это приходится делать больше тайма. И особенно когда ты к этому моменту проигрываешь два мяча и нужно искать возможности в атаке, чтобы спасти матч. Я считаю, что в этих условиях мы сыграли, как смогли. Попытались навязать борьбу сопернику, не бросили играть. Но, видимо, это был не наш день.

— Ощущалось, что Уругвай — это совсем другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом?

— Совершенно нет. Я после этого матча могу с уверенностью сказать, что мы можем играть абсолютно с любой командой. Просто Уругвай наказал нас за ошибки.

— То есть можно сказать, что этот матч в большей степени проиграла Россия, чем выиграл Уругвай?

— Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня. Однако в плане самой игры эта встреча не стала для меня откровением по сравнению с тем, что было с Саудовской Аравией и Египтом. Просто не нужно допускать такие оплошности — Уругвай за это мастерски наказывает. Но если избежать таких ошибок, то против этой команды можно играть на победу, так же как и в первых двух матчах.

— Вам выгодно, что, заняв второе место, вы перед 1/8 финала получили на один день отдыха больше и будете играть в Москве, а не в Сочи?

— Нет, мы даже не думали об этом. Хотели занять первое место. В итоге заняли второе — не то, чтобы этим недовольны. Все-таки первый за долгие годы выход из группы - уже большое достижение. Но досада от итога матча с Уругваем есть. А о том, где и с кем играть в 1/8 финала, не думали. Раз получается, что в Москве, значит, в Москве. Будем готовиться, работать над ошибками и биться изо всех сил, кто бы ни был нашим соперником.

— Было много теорий, что футболистов сборной России здорово подготовили физически к стартовым матчам с Саудовской Аравией и Египтом, а дальше пойдет спад. В матче с Уругваем ощущалось другое функциональное состояние?

— Я считаю, что физически мы нормально выдержали матч с Уругваем. Даже несмотря на то, что играли 70 минут вдесятером. Поэтому никакого спада не ощущаю — верю, что и дальше будем хорошо готовы.

— Какие эмоции от первого за 32 года выхода сборной из группы на чемпионате мира?

— Эйфории никакой нет. Порадовались после второй игры — и хватит. Сейчас Уругвай нас немножко приземлил. Даже не то чтобы приземлил… Мы на самом деле изначально были достаточно приземленные. Всё прекрасно понимали. Но неприятно так проигрывать, как это произошло в последнем матче.

— Довольны тем, что получили Испанию в соперники по 1/8 финала?

— Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания — разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались — с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией — в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию — будем готовиться к ней.

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