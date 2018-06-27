Польша довольна отношением к своим болельщикам в РФ

Польша довольна тем, как относятся к ее гражданам в России во время чемпионата мира по футболу. Об этом «Известиям» заявили в министерстве иностранных дел восточноевропейской страны. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что за время проведения спортивного мероприятия не было зафиксировано «нежелательных инцидентов», участниками которых оказались бы польские граждане.

Национальная сборная Польши стала одной из 32 команд, принимающих участие в главном спортивном мероприятии этого лета. Польские болельщики, приехавшие поддержать свою команду, не cталкиваются на мундиале ни с какими трудностями, и у Варшавы нет никаких претензий к организаторам турнира, отметили в МИД страны.

— У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Этим вопросом занимается наше консульство в РФ, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом. Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует, — заявили «Известиям» в МИД Польши.

Ранее в посольстве Польши в Москве «Известиям» сообщили, что паспорт болельщика получили около 13 тыс. поляков.

— Мы очень рады, что приехали в Россию, атмосфера здесь дружеская и доброжелательная. Только игра нашей сборной слегка расстроила. Наша группа была не самой сложной, и все болельщики ожидали, что смогут остаться в России подольше, чтобы поддержать наших футболистов. Мы не столкнулись с агрессией или неуважением по отношению к нам со стороны россиян. Наоборот, Россия смогла устроить всем настоящий спортивный праздник, — заявил «Известиям» болельщик Лукаш, приехавший на чемпионат из Варшавы.

Команда Польши одной из первых обеспечила себе путевку на ЧМ-2018, без особых трудностей пройдя квалификационный раунд. Однако на старте турнира «белые орлы» потерпели поражения от сборных Сенегала (игра состоялась в Москве 19 июня и закончилась со счетом 1:2), и Колумбии (Казань, 24 июня, 0:3), лишившись шансов пройти в 1/8 турнира. Групповой этап для «бело-красных» завершится игрой со сборной Японии, которая состоится 28 июня в Волгограде.

Игры ЧМ-2018 проходят в 11 российских городах на 12 футбольных стадионах с 14 июня по 15 июля. В число городов организаторов входят Москва (матчи будут сыграны на стадионе московского «Спартака» и арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

Перед стартом мундиаля в ФИФА заявили, что между болельщиками было распределено более 2 млн билетов. Треть из них досталась россиянам. Больше всего билетов получили болельщики из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии. При этом высокому интересу со стороны иностранных болельщиков не помешали заявления западных политиков и СМИ с призывом бойкотировать мундиаль в РФ.

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