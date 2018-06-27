Ушаков раскрыл темы беседы Путина и Болтона

Президент России Владимир Путин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров обсудили целый комплекс вопросов, в том числе ядерное разоружение, кризисы в Сирии и на Украине, а также выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это стратегическая стабильность в мире, контроль над ядерными вооружениями и вообще разоруженческое досье», — приводит ТАСС слова помощника главы государства.

По его словам, стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности ситуации в Сирии, на Украине и КНДР. Обсуждение коснулось и выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вместе с тем Ушаков уточнил, что Путин указал на необходимость выполнения Киевом Минских договоренностей. «Рассказано о наших подходах принципиальных. Американцы комментировали, но эта тема не была главной на переговорах», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее президент России заявил, что визит Болтона в Москву может послужить началом на пути к восстановлению российско-американских отношений. Представитель Белого дома прибыл в РФ на переговоры с российским лидером для обсуждения деталей предстоящей встречи Путина и президента США Дональда Трампа.