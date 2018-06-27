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Лавров и Болтон обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

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Фото: РИА Новости/Эдуард Песов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели 27 июня двусторонние переговоры. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

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Дипломаты обменялись мнениями о ситуации в Сирии и на Украине, а также обсудили российско-американские отношения.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Закрытая встреча Лаврова и Болтона проходила в особняке МИДа на улице Спиридоновке в Москве.

Джон Болтон прибыл в Москву с рабочим визитом для подготовки российско-американского саммита. Помощника американского лидера уже принял президент России Владимир Путин.

На встрече глава государства отметил, что отношения двух стран находятся не в самой лучшей форме, тем не менее он надеется, что визит Болтона станет шагом к восстановлению полноформатных связей между Россией и США.

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