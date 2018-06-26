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Сергей Лавров и Себастьян Курц обсудили международное сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Дипломаты обсудили сотрудничество в сфере международных отношений, сообщил МИД РФ.

«26 июня по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин встретился с Курцем 5 июня в рамках рабочего визита в Австрию. Поездка была приурочена к 50-летию начала экспорта российского газа в республику.

В ходе переговоров Себастьян Курц заявил, что РФ как супердержава несет большую ответственность в деле поддержания мира в горячих точках планеты,и выразил надежду на то, что Россия внесет вклад в то, чтобы люди могли там жить в мире.

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