Австрия как председатель ЕС нацелена на диалог с РФ

Австрия во время своего председательства в ЕС настроена работать над развитием отношений с Москвой. Об этом говорится в представленной в Брюсселе программе австрийского председательства.

«Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России», — говорится в документе, выдержку из которого приводит агентство «РИА Новости».

Старт австрийского председательства назначен на 1 июля. Власти страны планируют провести встречу министров иностранных дел государств «Восточного партнерства», где будет уделено внимание украинскому кризису.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел санкции в отношении страны. Россия назвала эти обвинения голословными и приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение.

5 июня президент РФ Владимир Путин посетил Австрию с официальным визитом. По итогам переговоров с главой страны Александром Ван дер Белленом Путин высоко оценил желание австрийского руководства способствовать нормализации отношений между ЕС и Москвой.